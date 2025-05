La Costa Smeralda compie un passo importante verso l’inclusività: si sono appena conclusi i lavori per il nuovo percorso pedonale accessibile, progettato dal Consorzio Costa Smeralda in collaborazione con il Comune di Arzachena, con l’obiettivo di superare le barriere architettoniche e rendere il borgo sempre più vivibile per tutti.

Avviato a novembre 2024, l’intervento ha riguardato il restyling e l’adeguamento degli attuali collegamenti pedonali, dalla celebre Piazzetta centrale di Porto Cervo fino al Porto Vecchio. Un tracciato immerso nel verde, pensato per migliorare la sicurezza e l’agibilità del passaggio di turisti e residenti, ma anche per valorizzare il paesaggio con camminamenti panoramici affacciati sulla baia.

Le opere sono state realizzate nel pieno rispetto dell’ambiente, con uno sguardo attento alla fruibilità da parte delle persone con mobilità ridotta, famiglie con bambini e anziani. Il nuovo percorso rappresenta un tassello del più ampio piano di riqualificazione intrapreso dal Consorzio negli ultimi anni, che ha già portato alla realizzazione di parcheggi, sentieri tematici-naturalistici e 12 chilometri di marciapiedi tra le aree di Porto Cervo.

L’obiettivo resta uno: rendere la Costa Smeralda sempre più accessibile, sostenibile e accogliente per tutti.