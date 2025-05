In vista dei Referendum dell’8 e 9 giugno 2025, il Comune di Cagliari ha ampliato gli orari di apertura al pubblico del Servizio Elettorale per garantire ai cittadini il rilascio o il duplicato della tessera elettorale. Da mercoledì 4 a lunedì 9 giugno, le tessere saranno consegnate presso il Palazzo Civico di Piazza De Gasperi 2, negli Uffici di Città n. 4 e n. 5 e nella Municipalità di Pirri, in base alla residenza dell’elettore.

Gli orari dell’Ufficio Elettorale di Piazza De Gasperi 2 saranno:

mercoledì 4 e giovedì 5 giugno: 9.00–12.30 e 15.00–18.00;

venerdì 6 e sabato 7 giugno: 9.00–18.00 (orario continuato);

domenica 8: 7.00–23.00;

lunedì 9: 7.00–15.00.

L’Ufficio di Città 4 (via Castiglione 1) sarà aperto:

mercoledì 4 giugno: 9.00–12.30 e 15.00–18.00;

giovedì 5: 9.00–12.30;

venerdì 6 e sabato 7: 9.00–18.00 (orario continuato);

domenica 8: 7.00–23.00;

lunedì 9: 7.00–15.00.

L’Ufficio di Città 5 (via Carta Raspi 2) seguirà lo stesso orario dell’Ufficio di Città 4.

Per la Municipalità di Pirri (via Riva Villasanta 35):

mercoledì 4 giugno: 9.00–12.30;

giovedì 5: 9.00–12.30 e 15.00–18.00;

venerdì 6 e sabato 7: 9.00–18.00 (orario continuato);

domenica 8: 7.00–23.00;

lunedì 9: 7.00–15.00.

Il Comune invita gli elettori a verificare per tempo la validità della propria tessera elettorale per evitare disagi nei giorni del voto.