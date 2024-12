Venerdì sera, alla sala Giunta del Palazzo Comunale, si è tenuta la cerimonia di giuramento dei nuovi membri della Compagnia Barracellare di Tortolì. L'ingresso dei primi 20 agenti è stato ufficializzato durante un evento di grande rilevanza, dedicato alla difesa del territorio e alla sicurezza della comunità locale. Il sindaco Marcello Ladu, insieme alla comandante della Polizia Locale Marta Meloni e al comandante della Compagnia Maurizio Lorrai, ha presenziato al giuramento. La sala era gremita di cittadini, tra cui il vice sindaco Luigi Cardia, l'assessore all'Urbanistica Fausto Mascia, l'assessora al Turismo Rita Cocco, la consigliera Stefania Vargiu e vari rappresentanti delle forze dell'ordine locali.

Durante la cerimonia, gli agenti hanno prestato giuramento con impegno e dedizione per assicurare l'ordine pubblico e far rispettare le leggi, a beneficio della comunità. I servizi offerti spaziano dalla sicurezza pubblica alla polizia giudiziaria e ambientale, includendo la lotta all'abbandono illegale dei rifiuti e il servizio antincendio.Alla fine dell'evento, il sindaco Ladu ha espresso la sua grande soddisfazione per l'arrivo degli agenti nella Compagnia Barracellare, sottolineando il ruolo cruciale che svolgeranno per la città. "Con il giuramento di questi 20 agenti, rafforziamo ulteriormente l'impegno futuro della Compagnia nel presidiare e proteggere il nostro territorio. Saranno una risorsa preziosa che contribuirà in modo significativo alla tutela ambientale e alla sicurezza dei cittadini", ha dichiarato il sindaco.

Il capitano Lorrai ha evidenziato l'importanza storica della creazione della prima Compagnia Barracellare della città, rivolgendosi ai suoi agenti con queste parole: "Oggi fate parte del sistema di sicurezza dello Stato e rappresentate un corpo di Polizia Rurale con una storia ultracinquecentenaria, che costituisce un patrimonio culturale e storico della Sardegna, risalente all'epoca dei Giudicati e alla Carta de Logu." Il capitano ha espresso fiducia nelle aspettative sulla Compagnia, sottolineando la disponibilità a collaborare con le altre forze dell'ordine e con i cittadini.

Ecco i nomi degli agenti che hanno giurato venerdì scorso: Giuseppe Aversano, Alessandro Betti, Federico Carmassi, Sergio Congiu, Adriano Ghiani, Alessandro Ibba, Francesco Mascia, Maura Mura, Walter Pessiu, Leandro Piras, Marco Piras, William Pierpaolo Pitzalis, Mauro Puddu, Piero Scarinzi, Christian Serra, Stefania Serra, Eugenio Soddu, Sandro Stochino, Stefania Tangianu e Maura Tascedda. Di recente, il Comune ha ottenuto un finanziamento regionale di circa 80mila euro destinato all'acquisto di mezzi per la Compagnia Barracellare al fine di migliorarne il servizio.