Una notizia che riempie di sollievo e speranza l’intera comunità di Gavoi: Nicole Zoeddu, la neonata affetta da una grave patologia cardiaca e sottoposta nei giorni scorsi a un delicato intervento chirurgico all’ospedale Gaslini di Genova, è uscita dalla terapia intensiva ed è stata trasferita in reparto.

Dopo ore di grande apprensione, i segnali positivi arrivati dall’équipe medica rappresentano un primo, importante passo verso la ripresa. La bambina sta meglio e continua a essere monitorata dai medici dello storico centro pediatrico ligure, punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per le patologie infantili più complesse.

Accanto a lei, senza mai lasciarla sola, i genitori Giovanni e Giulia, che si alternano giorno e notte per garantirle presenza e affetto in questo momento ancora delicato. Turni faticosi, ma affrontati con la forza che nasce dalle buone notizie che, ora, iniziano ad arrivare.

Anche i nonni hanno raggiunto Genova per stare vicino alla nipotina e sostenere la famiglia in queste giornate cariche di emozione. A esprimere pubblicamente la gioia della comunità è stato il sindaco di Gavoi, Salvatore Lai, che ha condiviso l’aggiornamento sulle condizioni di Nicole augurandole un pronto ritorno a casa insieme ai suoi genitori.

Ora che la fase più critica sembra alle spalle, Gavoi guarda con fiducia ai prossimi giorni, nella speranza di poter presto riabbracciare la piccola Nicole.