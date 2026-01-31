"Solidarietà a famiglie e imprese colpite dall’ondata di maltempo in Sardegna". A dichiararlo, durante la mattinata di oggi, sabato 31 gennaio, è stato il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, a margine dell’assemblea degli Stati generali degli enti locali del partito.

“Solidarietà a tutte le famiglie e a tutte le imprese colpite da questa ondata di maltempo che purtroppo non cessa. Lunedì il vicepresidente del Consiglio Tajani, in veste istituzionale, sarà anche in Sardegna per rinforzare l’azione che il Governo deve svolgere di sostegno, di intervento a favore delle popolazioni, comuni e delle attività produttive colpite. Questo è il nostro primo pensiero”, ha detto Gasparri.

Nel corso dell’incontro, il senatore azzurro ha anche affrontato il tema delle riforme locali: “Per Forza Italia il patrimonio dei territori, degli amministratori, dei sindaci, dei consiglieri è una realtà politica primaria. Il nostro desiderio è quello di valorizzare l’Italia dei mille borghi e villaggi anche in un quadro di distribuzione più equa delle risorse”.

Sulla necessità di rafforzare i meccanismi di governo centrale senza penalizzare le autonomie locali, Gasparri ha aggiunto: “La Sardegna è una regione a Statuto speciale che ha delle sue prerogative, ma la nostra volontà è di rafforzare i meccanismi di governo centrale. Abbiamo l’obiettivo del premierato, lo seguiamo da molto tempo e speriamo di raggiungerlo. Però questo non è in contraddizione con il rispetto e il rafforzamento del sistema delle autonomie e anche della vita degli enti locali”.

Il segretario regionale e parlamentare Pietro Pittalis ha sottolineato l’importanza del ruolo degli enti locali: “Gli enti locali sono il primo avamposto nel rapporto con i cittadini e riteniamo che questa loro condizione debba favorire anche nelle scelte che operano al servizio delle nostre comunità. Non è un problema né di destra né di sinistra, è un problema che deve riguardare tutti per il migliore funzionamento delle nostre amministrazioni locali”.

Riguardo al sostegno concreto al territorio, Pittalis ha spiegato: “Primi fondi in arrivo per il maltempo: innanzitutto sono quello che serviva. Sono il primo segnale concreto di vicinanza al sistema delle autonomie locali, delle famiglie, delle imprese che hanno subito danni. Di per sé sappiamo tutti che non sono sufficienti. Il ministro Tajani sarà in Sardegna lunedì pomeriggio proprio per fare il punto della situazione e penso che queste sono le prime risorse urgenti a cui seguiranno altre. Penso che con la collaborazione e il coordinamento delle iniziative tra Regioni e Governo si possano dare risposte concrete rispetto agli ingenti danni che sono stati già accertati, ma il problema è quello della prevenzione. Bisogna fare molto e di più sul tema della prevenzione perché non possiamo inseguire a ogni alluvione, a ogni evento atmosferico i danni che poi andiamo ad accertare. Quindi investire sulla prevenzione con le risorse che possiamo utilizzare anche dell’Unione Europea”.