Passa da arancione a gialla, con criticità ordinaria, l'allerta meteo nel Campidano e Sulcis Iglesiente. La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo bollettino, in vigore dalle 14 di sabato 31 gennaio e fino alle 9 di domenica 1 febbraio per rischio idrogeologico e idraulico.

Il Servizio di Protezione civile del Comune di Cagliari ha reso note le norme di comportamento che interessano gli abitanti della Municipalità di Pirri, in modo da evitare possibili situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica. Secondo l'avviso è sconsigliato parcheggiare nelle vie: Balilla (dalla Piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere.

Le auto parcheggiate in queste vie - informa l'amministrazione comunale - possono essere spostate nel parcheggio della piscina di Terramaini in via Pisano.