L'assessore regionale dell'Agricoltura Francesco Agus ha inviato una nota al Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida per chiedere una proroga del termine per il deposito dei progetti esecutivi relativi ai programmi di Filiera capofilati in Sardegna, ammessi dal V Bando dei Contratti di Filiera.

La richiesta riguarda lo slittamento della scadenza, attualmente fissata all'8 febbraio, alla luce delle straordinarie condizioni atmosferiche che hanno coinvolto la Sardegna e il comparto agricolo regionale nelle ultime settimane. Una situazione che ha determinato oggettive difficoltà per molte imprese, impegnate a fronteggiare i danni subiti e a garantire la continuità minima delle attività produttive, in un contesto che ha richiesto un forte senso di responsabilità e capacità di reazione da parte degli operatori del settore.

"I Programmi di Filiera - sottolinea Agus - coinvolgono circa 800 aziende agricole distribuite su tutto il territorio regionale e oltre 3.000 operatori tra addetti diretti e indiretti: parliamo di una componente strategica del sistema agroalimentare sardo". I programmi in questione prevedono investimenti complessivi per circa 250 milioni di euro, finalizzati al rafforzamento delle filiere produttive, all'innovazione dei processi, alla modernizzazione delle strutture aziendali e alla crescita sostenibile del comparto agricolo e agroalimentare regionale. "Proprio per il valore economico e sociale di questi programmi - prosegue l'assessore - ho chiesto al Ministro di valutare la concessione di uno slittamento del termine di 15 giorni rispetto all'attuale scadenza dell'8 febbraio. Una proroga limitata e proporzionata alla fase emergenziale, necessaria per consentire alle imprese di completare gli adempimenti in condizioni di maggiore normalità operativa".

"Si tratterebbe - conclude l'assessore - di un segnale concreto di attenzione verso un comparto che, pur duramente colpito dal ciclone Harry, continua a dimostrare un forte impegno nei percorsi di sviluppo e di rafforzamento delle filiere produttive, senza incidere sugli obiettivi strategici né sull'impianto complessivo del V Bando dei Contratti di Filiera".