La Strada Statale 125 è attualmente chiusa al traffico a causa di una frana verificatasi al chilometro 178, poco oltre la località Ghenna ’e Rugge, in direzione di Dorgali. A darne comunicazione è l’Amministrazione comunale di Urzulei, che ha diffuso un avviso rivolto alla cittadinanza e agli utenti della strada.

Secondo quanto comunicato da ANAS, prima di poter assumere decisioni su un’eventuale riapertura, parziale o totale, si rendono necessarie ulteriori verifiche tecniche e valutazioni approfondite sullo stato del tratto interessato dal movimento franoso. Al momento, dunque, la circolazione resta interdetta per motivi di sicurezza.

Le istituzioni competenti fanno sapere che sarà loro cura informare tempestivamente la popolazione non appena emergeranno novità significative sull’evoluzione della situazione e sui tempi di ripristino della viabilità.