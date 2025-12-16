È stata costretta a recarsi in strada, spaventata dalle minacce ricevute e temendo di essere seguita dal compagno, per chiedere aiuto alle Volanti della Questura. È quanto accaduto a una donna vittima di condotte moleste e violente, che hanno portato all’arresto di un uomo pluripregiudicato, già noto alle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, l’uomo era già destinatario di una misura cautelare tuttora in atto per maltrattamenti in famiglia ai danni dei genitori ed era stato inoltre ammonito dal Questore di Oristano nel 2023 per atti persecutori nei confronti della ex fidanzata. Nonostante ciò, avrebbe messo in atto comportamenti violenti e minacciosi anche verso la nuova compagna.

La vittima, fortemente intimorita, dopo essersi rifugiata in strada aveva richiesto l’intervento delle Volanti, temendo che l’uomo potesse seguirla. All’arrivo degli agenti, tuttavia, l'uomo non si trovava più sul posto. Ancora sotto shock per quanto accaduto, la donna ha inizialmente deciso di non formalizzare denuncia.

Successivamente, ascoltata formalmente in Questura dal personale della Seconda Sezione della Squadra Mobile, la vittima ha ribadito la volontà di non presentare querela nei confronti dell’attuale compagno. Nonostante l’assenza di denuncia, gli investigatori hanno avviato accurate ricerche, proseguite per tutta la notte.

L’uomo è stato infine rintracciato all’interno di una struttura ricettiva cittadina. Considerato il fatto che era già stato sottoposto ad ammonimento del Questore, e alla luce dei messaggi di contenuto minatorio inviati alla vittima nelle 48 ore precedenti tramite applicazioni di messaggistica istantanea, la Polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, ha proceduto d’ufficio all’arresto in flagranza differita.

L’arrestato è stato quindi associato alla casa di reclusione di Massama, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.