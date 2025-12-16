Controlli mirati alla tutela della fauna e al rispetto della normativa sulla detenzione e il commercio di animali esotici sono stati effettuati nella giornata di oggi a Cagliari dai Carabinieri Forestali del Nucleo CITES. L’intervento ha riguardato un esercizio commerciale cittadino operante nel settore della vendita di animali. L’accesso ispettivo è stato condotto con il supporto dei militari della Stazione Carabinieri di Sant’Avendrace e alla presenza di personale veterinario specializzato in fauna esotica.

Nel corso del controllo, i militari avrebbero riscontrato condizioni igienico-sanitarie giudicate precarie per numerosi animali presenti nei locali. Tra questi anche 17 esemplari di psittaciformi tutelati dalla Convenzione di Washington (CITES), per i quali sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti documentali. Alcuni animali, secondo quanto accertato, apparivano inoltre in evidente stato di sofferenza.

Alla luce degli elementi emersi, è stata ipotizzata la violazione dell’articolo del Codice Penale che punisce la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. Per questo motivo la titolare dell’attività, una donna di 74 anni residente a Cagliari, è stata denunciata in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

Considerata la compromessa situazione igienico-sanitaria dei locali, i Carabinieri Forestali hanno proceduto anche al sequestro penale dell’intero esercizio commerciale e degli animali detenuti al suo interno. Gli esemplari sequestrati sono stati, al momento, affidati in custodia giudiziale alla stessa indagata.

L’operazione rientra nell’attività costante dell’Arma dei Carabinieri e, in particolare, dei Carabinieri Forestali, impegnati nel controllo del territorio e nella tutela dell’ambiente, della biodiversità e del benessere animale, con particolare attenzione alla salvaguardia delle specie protette e al rispetto delle regole nel commercio di fauna esotica.