Cinque persone denunciate, patenti di guida ritirate e numerose sanzioni amministrative: è il bilancio dei controlli straordinari effettuati nella serata di venerdì scorso dai Carabinieri della Compagnia di Siniscola nel territorio di Dorgali e nei Comuni limitrofi, nell’ambito di un’operazione mirata a contrastare la guida in stato d’ebbrezza e il degrado urbano.

Nel corso dell’attività, i militari hanno denunciato quattro maggiorenni, tra cui una donna, sorpresi alla guida delle rispettive autovetture con un tasso alcolemico ben oltre i limiti consentiti. Una quinta persona, maggiorenne, è stata denunciata per aver rifiutato di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico, nonostante fosse alla guida in evidente stato di ebbrezza.

Durante i controlli, altri due conducenti sono stati invece sanzionati amministrativamente, poiché il loro tasso alcolemico è risultato lievemente superiore ai limiti di legge.

L’operazione ha interessato in modo particolare anche i ciclomotori, nel tentativo di contrastare il disagio acustico legato all’intensa circolazione serale segnalata dai residenti. In questo contesto sono stati sanzionati dieci conducenti per violazioni al Codice della Strada, con consistente decurtazione di punti dalle patenti, e sono stati sottoposti a fermo amministrativo cinque ciclomotori, risultati alterati nelle caratteristiche costruttive, con targa posteriore non correttamente visibile o con numero di passeggeri superiore a quello consentito.

Durante il servizio, un neo-patentato è stato inoltre protagonista di una fuga dalle pattuglie, conclusasi dopo un breve inseguimento. Il giovane è stato sanzionato per guida a velocità eccessiva all’ingresso del centro abitato, in orario notturno. Ai militari avrebbe giustificato il proprio comportamento affermando di essere in ritardo a un appuntamento con la fidanzata.

L’attività rientra nel più ampio impegno dell’Arma dei Carabinieri nel prevenire comportamenti pericolosi alla guida e nel garantire sicurezza e vivibilità nei centri urbani, soprattutto nelle ore serali e notturne.