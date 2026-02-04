Tensione durante la notte scorsa a Villacidro dove i Carabinieri hanno arrestato un pensionato di 73 anni, residente nel comune, con l'accusa di minacce di morte rivolte a una donna del posto, che aveva denunciato l'accaduto ai militari.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno proceduto al ritiro cautelativo delle armi e delle munizioni legalmente detenute dall’uomo, tra cui un fucile semiautomatico calibro 12 e diverse cartucce. Durante i controlli, però, i militari hanno scoperto una doppietta calibro 12 con canne mozzate e matricola della canna abrasa, della quale il pensionato non ha potuto giustificare la provenienza.

L’arma modificata è stata così sequestrata e l'uomo arrestato con l’accusa di detenzione abusiva di armi e ricettazione. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto al Tribunale di Cagliari per il giudizio con rito direttissimo.