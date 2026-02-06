La recente perturbazione che ha colpito il Nord Italia si dissiperà rapidamente, portando condizioni più stabili e temperature moderate. Tuttavia, al Centro-Sud del Paese il maltempo continuerà a persistere.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile delle previsioni su iLMeteo.it, ha riassunto così le prossime previsioni. "Il flusso atlantico - spiega - continua a inviare perturbazioni cariche di pioggia soprattutto tra Campania, Calabria e Basilicata e altri fenomeni insisteranno per tutto il weekend, con accumuli che localmente potranno superare i 100 mm in 48 ore".

Il prossimo fine settimana porterà quindi a una netta divisione meteorologica sull'Italia, con condizioni soleggiate al Nord e precipitazioni intense a tratti nel Centro-Sud.



Per assistere al ritorno di un periodo più stabile caratterizzato dall'alta pressione, bisognerà aspettare almeno metà mese. Si prevede infatti l'arrivo di una nuova perturbazione, potenzialmente intensa, nella giornata di lunedì, seguita da altri due fronti atlantici tra mercoledì e giovedì della prossima settimana.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, venerdì 6 febbraio

Cielo nuvoloso con schiarite anche ampie sui settori orientali. Precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio, con cumulati deboli o localmente moderati nell'interno, in attenuazione nel pomeriggio.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie.

Venti: forti da Ovest lungo le coste e sui crinali, in attenuazione durante il pomeriggio.

Mari: molto agitati sul settore occidentale con moto ondoso in attenuazione nella seconda parte della giornata, mossi o molto mossi altrove. Mareggiate sulle coste occidentali sino al primo pomeriggio.

Previsioni per la giornata di domani, sabato 7 febbraio

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli.

Temperature: minime e massime in generale diminuzione.

Venti: da moderati a forti nel corso della giornata, provenienti da Ovest.

Mari: da molto mossi ad agitati sul settore occidentale, mosso o molto mossi altrove. Locali mareggiate possibili sui settori sud-occidentali.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate domenica e lunedì saranno caratterizzate da cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli o localmente moderati. Le temperature non subiranno grosse variazioni. I venti soffieranno moderati o localmente forti, dai quadranti meridionali domenica e in prevalenza settentrionali lunedì. I mari saranno molto mossi o agitati sui settori occidentali, da mossi a localmente molto mossi altrove.