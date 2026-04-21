I Carabinieri di Olbia hanno arrestato nel pomeriggio di lunedì 20 aprile 2026 un uomo di 43 anni, di origine egiziana, con la pesante accusa di tentato omicidio. Il provvedimento è stato eseguito in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Tempio Pausania.

I fatti risalgono alla notte dello scorso 14 aprile, quando all’interno di un night club della città sarebbe scoppiata una violenta lite tra alcuni clienti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo arrestato, insieme ad altre due persone ancora da identificare, avrebbe aggredito brutalmente la vittima, colpendola ripetutamente con calci e pugni e utilizzando anche uno sgabello.

Durante il pestaggio, il 43enne avrebbe inoltre estratto un coltello, ferendo l’uomo alla schiena e alle spalle. Al termine dell’aggressione, i tre avrebbero trascinato la vittima fuori dal locale, abbandonandola sul marciapiede in condizioni gravi e in stato di semincoscienza.

A prestare i primi soccorsi è stato un passante, che ha immediatamente allertato il 118. Trasportato al pronto soccorso di Olbia, l’uomo è stato medicato e dimesso con una prognosi di sette giorni.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, hanno permesso in tempi rapidi di identificare uno degli aggressori grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte sul posto.

Il 43enne è stato rintracciato e condotto in carcere, dove si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Proseguono nel frattempo le attività investigative per individuare gli altri due responsabili.