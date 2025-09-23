Una coppia di turisti di Formia (Latina) è stata fermata, questa mattina al porto di Olbia, mentre era in partenza per Civitavecchia: avevano nascosto all'interno del bagagliaio dell'auto una tartaruga viva dentro una cassetta di cartone e alcune pietre prelevate dalle spiagge del territorio e custodite dentro un sacchetto della spesa.

A scoprire il furto sono stati gli agenti della Security dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna, che hanno ispezionato l'automobile sulla quale viaggiavano i turisti e allertato i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Sassari, in servizio nella Sezione Operativa Territoriale di Olbia.

Per quanto riguarda i sassi, i passeggeri sono stati sanzionati in base alla legge regionale e dovranno pagare una sanzione amministrativa da 500 a 3000 euro, mentre per il furto della tartaruga, che è protetta dalla Convenzione di Washington, andranno incontro a sanzioni penali.