Un fagotto abbandonato sul marciapiede, il pianto flebile avvertito tra le foglie e una corsa contro il tempo che ha evitato il peggio: un neonato partorito poche ore prima è stato trovato nel pomeriggio di oggi all'angolo tra via Monte Ortigara e via Pasubio a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano. A notarlo è stata una donna che passeggiava con il proprio cane nei pressi della parrocchia della Sacra Famiglia, attirata dai vagiti provenienti da una borsa lasciata a terra vicino a un albero.

Il piccolo, un maschietto di circa quattro chili, era appoggiato all'esterno di un sacchetto con ancora tracce di placenta e sangue, coperto soltanto da un piccolo telo e da un maglione prontamente adagiato dalla passante su indicazione telefonica degli operatori del 112. Trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano da un'ambulanza e dall'automedica di Areu, il bimbo è stato ricoverato nel reparto di Terapia intensiva neonatale. Come confermato in una nota dalla direzione sanitaria, il piccolo presentava un pianto valido e una lieve ipotermia: adeguatamente riscaldato e assistito da un supporto respiratorio di base, non è in pericolo di vita, si trova in condizioni cliniche discrete e ha una prognosi iniziale di 15 giorni sotto costante monitoraggio medico.

Sul posto sono intervenute le Volanti, il personale del Commissariato di Cinisello Balsamo e gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Milano, che hanno aperto un'indagine per risalire all'identità della madre o di chi abbia materialmente abbandonato l'involucro. Gli inquirenti stanno setacciando le registrazioni dei circuiti di videosorveglianza pubblici e privati della zona e raccogliendo le testimonianze dei residenti.