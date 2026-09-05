Intorno alle 3 della notte appena trascorsa, la squadra 1A della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta a Cala Gonone (Dorgali), precisamente in vico Osala, a seguito dell’incendio di un’auto.

La squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto all’estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza del veicolo a margine della quale sono state avviate le prime indagini per risalire alle cause dell’incendio. Allo stato attuale degli accertamenti, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti non si esclude la matrice dolosa. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.