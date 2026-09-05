Si terranno lunedì 7 settembre alle 15, nella Basilica di Bonaria a Cagliari, i funerali di Gabriele Galici e Filippo Corongiu. Le due famiglie hanno scelto di dare l’ultimo saluto ai due ragazzi insieme, l’uno accanto all’altro, dopo il drammatico incidente stradale avvenuto all'alba di venerdì lungo il Poetto, che ha stroncato le loro vite a soli 18 e 17 anni.

I due ragazzi viaggiavano in sella a uno scooter Honda Sh 125 intestato alla madre di Corongiu che, per cause non ancora accertate, è andato a schiantarsi contro un palo dell'illuminazione nel lungomare Poetto tra Cagliari e Quartu Sant'Elena.

Saranno le riprese delle telecamere della zona a stabilire con precisione come è avvenuto l'incidente stradale e, in particolare, a chiarire con certezza chi ci fosse effettivamente alla guida dello scooter. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze e sequestrato lo scooter, in regola con tutti i documenti.

Per Filippo Corongiu l’impatto è stato fatale sul colpo; Gabriele Galici è stato soccorso dal personale del 118, ma i disperati tentativi di rianimazione a bordo dell'ambulanza durante la corsa in ospedale si sono purtroppo rivelati vani.

Lunedì sarà il momento nel quale la comunità si fermerà per l’ultimo saluto a Gabriele e Filippo, due vite spezzate troppo presto.