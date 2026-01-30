Questa sera, poco dopo le ore 20:00, lungo la strada statale 131 D.C.N., al chilometro 39, in prossimità del bivio per Oniferi, il conducente di una Fiat Punto - per cause in corso di accertamento - ha perso il controllo del veicolo, andando a impattare contro il terrapieno a bordo carreggiata.

Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Nuoro, che ha operato in sinergia con il personale sanitario del 118 per l’estricazione e la stabilizzazione delle persone a bordo dell’autovettura.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale di Nuoro, impegnati nei rilievi di legge e nella gestione della viabilità.