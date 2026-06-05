Il Nuorese, come del resto un po’ tutta la Sardegna, vanta un legame antico, viscerale e celebrato in tutto il mondo con i cavalli. Nel territorio dell’ASL 3 di Nuoro vengono organizzate annualmente quasi 40 manifestazioni pubbliche e tradizionali con impiego di equidi, tra le quali palii, pariglie, corse alla stella, manifestazioni folkloristiche, gare equestri ed eventi popolari di rilevanza locale e regionale. Se già la Sardegna vanta il maggior numero di manifestazioni equestri a livello nazionale, il territorio dell’ASL di Nuoro è, in particolare, quello che in proporzione ne ospita il maggior numero.

Il quadro normativo di riferimento è stato rafforzato dal D.P.C.M. 8 gennaio 2025, che ha introdotto disposizioni più rigorose per la tutela del benessere degli equidi e la sicurezza pubblica durante manifestazioni storiche e popolari, come palii e giostre che si svolgono fuori dagli impianti autorizzati, ampliando in modo significativo le responsabilità e il raggio d’azione dei Servizi Veterinari.

In particolare, il decreto prevede: tutela della salute e del benessere animale; verifica dell’idoneità sanitaria degli equidi; gestione delle emergenze veterinarie; vigilanza ufficiale durante tutte le fasi della manifestazione; attività di rendicontazione degli esiti della manifestazione al CreNBA e al Ministero della Salute.

Da questo contesto nasce il progetto dei Servizi Veterinari dell’ASL 3 di Nuoro, in particolare del Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche diretto dal Dottor Sandro Meloni e del Servizio di Sanità Animale diretto dal Dottor Giovanni Maria Zidda. Il progetto prende forma grazie all’esperienza maturata dalla Azienda USL Toscana Sud Est durante lo svolgimento del Palio della Madonna di Provenzano e del Palio dell’Assunta.

L’obiettivo è quello di affiancare operativamente e formare sul campo i veterinari nuoresi, acquisendo procedure, protocolli e modelli gestionali applicabili anche nel territorio della ASL di Nuoro. Il progetto è organizzato in sinergia con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL Toscana Sud Est, diretto dal Dottor Giorgio Briganti, e con il Servizio di Sanità Animale della stessa azienda, rappresentato dal Dottor Luigi Liberti. L’attività di coordinamento tecnico-professionale sarà curata dalla Dottoressa Anna Carone per la parte toscana e dal Dottor Francesco Zucca per la ASL 3 di Nuoro.

"In sostanza - spiegano Meloni e Zidda - i professionisti dei nostri servizi si recheranno in Toscana per le due edizioni previste (dal 22/06/2026 al 03/07/2026 e dal 05/08/2026 al 17/08/2026) con l’obiettivo di rafforzare le competenze tecnico professionali dei veterinari della ASL di Nuoro nelle attività di controllo ufficiale durante manifestazioni con utilizzo di equidi con il metodo della formazione a cascata; acquisire modelli organizzativi applicabili nel territorio della ASL di Nuoro, migliorare la capacità di gestione integrata delle attività di vigilanza veterinaria durante eventi pubblici e, infine, implementare procedure standardizzate di controllo e verifica ai sensi del D.P.C.M. 8 gennaio 2025".

In pratica, i veterinari nuoresi potranno apprendere direttamente l’esperienza maturata dai colleghi del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL Toscana Sud Est, il cui protocollo di tutela del benessere animale e di sicurezza pubblica è considerato un punto di riferimento a livello nazionale per le manifestazioni con equidi. Durante le due edizioni dei palii, i professionisti dell’ASL 3 di Nuoro saranno coinvolti in attività ispettive, verifiche documentali, briefing operativi, controlli sanitari e tutte le procedure previste dalla normativa vigente.

Grande soddisfazione da parte della Direzione strategica dell’ASL 3 di Nuoro per un progetto di cooperazione definito come un vero e proprio “gemellaggio” formativo. "Da questa importante esperienza formativa conferma la Direttrice Sanitaria dell’ASL 3, Dottoressa Antonella Calvisi ci attendiamo l’acquisizione di competenze operative specialistiche, la standardizzazione delle procedure di controllo nella ASL di Nuoro, il miglioramento delle attività di vigilanza veterinaria durante manifestazioni con equidi, la predisposizione di protocolli operativi interni e il rafforzamento della collaborazione interaziendale tra servizi veterinari".