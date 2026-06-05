Durante la mattina di oggi, venerdì 5 giugno, presso la Caserma Mameli a Nuoro, si sono svolte le cerimonie per il 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri e l’85° anniversario delle battaglie di Eluet el Asel e di Culqualber. All’evento hanno preso parte le massime autorità civili, militari e religiose del territorio, insieme a una rappresentanza di studenti degli istituti cittadini.

Dopo l’omaggio ai Caduti e la lettura dei messaggi augurali del Presidente della Repubblica e del Comandante Generale dell’Arma, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Nuoro, Colonnello Gennaro Cassese, ha rivolto i saluti di tutti i militari in servizio e in congedo, sottolineando il ruolo quotidiano dell’Arma sul territorio.

In particolare, il Colonnello Cassese ha dichiarato: “che, in servizio negli 82 presidi dell’Arma ogni giorno sono al vostro servizio, per il controllo del territorio, la prevenzione dei reati, le investigazioni di polizia giudiziaria; in un’unica espressione, per garantirvi sicurezza, serenità, benessere”.

Il Comandante ha inoltre evidenziato il clima di collaborazione tra le Forze di polizia operanti sul territorio, coordinate dalla Prefettura di Nuoro guidata dal Prefetto S.E. Alessandra Nigro, e ha rivolto un ringraziamento all’Arma dei Carabinieri, all’Associazione Nazionale Carabinieri, all’O.N.A.O.M.A.C. e alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari per il costante impegno a favore del personale e delle famiglie.

Bilancio dell’attività operativa

Nel corso della cerimonia è stato tracciato il bilancio dell’ultimo anno di attività: 4.600 reati perseguiti (pari al 75% del totale regionale), oltre 1.400 persone denunciate, 160 arresti, ingenti sequestri di stupefacenti e un’intensa attività di controllo del territorio con oltre 150.000 persone identificate e più di 50.000 servizi preventivi effettuati.

Particolare rilievo è stato dato ai risultati nel contrasto al traffico di droga, con 34 arresti per reati connessi agli stupefacenti e numerose operazioni contro la coltivazione illegale di cannabis, oltre ai casi di violenza di genere affrontati attraverso la procedura del “codice rosso”.

Le principali operazioni

Tra le operazioni di maggiore rilievo ricordate l’arresto degli esecutori dell’omicidio avvenuto a Ortueri nel gennaio 2023; la cattura dei responsabili del furto del bancomat a Bitti; lo smantellamento di vaste coltivazioni illegali di cannabis; e l’arresto dell’autore del furto con esplosivo al bancomat di Orosei.

Prevenzione e attività sul territorio

Accanto all’attività repressiva, è stata sottolineata anche l’azione preventiva dell’Arma dei Carabinieri, con particolare attenzione alle campagne contro le truffe agli anziani. Sono stati organizzati oltre 400 incontri informativi in scuole, parrocchie, centri anziani e luoghi di aggregazione.

Riconoscimenti e ricompense

La cerimonia si è conclusa con la consegna di numerose onorificenze a militari distintisi in operazioni di servizio.

Il Prefetto della Provincia di Nuoro ha consegnato l’Encomio Semplice ai Carabinieri impegnati nelle indagini sull’omicidio di Ortueri del 2023. Il Presidente del Tribunale di Nuoro ha premiato i militari coinvolti nell’arresto dell’autore di una rapina a Orune. Il Procuratore della Repubblica ha inoltre riconosciuto il merito delle attività investigative che hanno portato al sequestro di una vasta piantagione di cannabis.

Ulteriori riconoscimenti sono stati consegnati anche da rappresentanti della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco per operazioni congiunte e attività investigative di particolare rilievo.

Tra i premiati anche il Capitano Giovan Maria Seu, per un’importante indagine condotta in precedenti incarichi, e il Carabiniere Andrea Agus, distintosi in un’operazione contro un assalto a un furgone portavalori.

La cerimonia si è svolta presso la Caserma Mameli, confermando il valore simbolico e istituzionale di una ricorrenza che rinnova il legame tra l’Arma dei Carabinieri e la comunità locale.