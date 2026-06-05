È Pollica, in provincia di Salerno, la regina delle spiagge dell'estate 2026 tra le 30 località (20 sul mare e 10 sui laghi) insignite delle Cinque Vele da Legambiente e Touring Club. Questo riconoscimento è stato annunciato durante la presentazione della nuova guida "Il Mare più bello" a Venezia, nel contesto della Venice Climate Week 2026 e in occasione della giornata mondiale dell'ambiente. Al secondo posto c'è Baunei (Nuoro), che ha scalato dal quarto posto, seguita da Otranto (Lecce) che è passata dal decimo al terzo posto. La Sardegna si distingue come la regione con il maggior numero di località marine a Cinque Vele (6), seguita da Puglia (5) e Toscana (4).

Tra le località lacustri primeggia il Lago di Molveno in Trentino-Alto Adige, una regione leader per le località premiate, mentre nel centro Italia il Lago di Scanno in Abruzzo si conferma a Cinque Vele, posizionandosi al settimo posto. Questo riconoscimento è attribuito a destinazioni turistiche che promuovono un turismo sostenibile e si adattano alla crisi climatica in corso offrendo soluzioni e proposte per vacanze più ecologiche e per esplorare i territori.

La novità del 2026 è la sezione "Una Vacanza a Cinque Vele" dedicata a coloro che desiderano anche escursioni nell'entroterra con temperature più moderate e che illustra come le località stiano affrontando la crisi climatica. La guida include venti itinerari e proposte. Si presta particolare attenzione alla biodiversità, iniziando dalla protezione della tartaruga Caretta Caretta, che, a causa dell'innalzamento delle temperature, preferisce sempre di più le coste italiane per nidificare.

Nel 2026 sono aumentati a 124 (rispetto ai 102 del 2025) i "Comuni amici delle tartarughe marine", che hanno aderito al protocollo d'intesa promosso da Legambiente nell'ambito del progetto europeo Life Turtlenest, e che sono menzionati nella guida "Il Mare più bello". A livello regionale, la Campania è la regione con il maggior numero di comuni amici delle tartarughe, con 25 adesioni, seguita dalla Calabria (19) e dalla Puglia (16). Barletta, in provincia di Barletta-Andria-Trani in Puglia, è il primo comune in Italia a essere designato "custode del fratino" per aver sottoscritto il protocollo d'intesa promosso da Legambiente tramite il progetto Life Alexandro, finanziato dall'Unione Europea, che si propone di proteggere il fratino (Anarhynchus alexandrinus) in Italia e Croazia.

"La crisi climatica, con temperature sempre più bollenti e l'aumento degli eventi meteo estremi, - dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - sta ridisegnando anche la scelta delle vacanze. Per contrastare la crisi climatica, servono politiche efficaci e un lavoro di squadra che veda uniti politica nazionale e territoriale, cittadini, mondo delle imprese e amministratori. Il ciclone Harry, che lo scorso gennaio ha colpito alcune regioni del sud Italia, ci ricorda proprio l'urgenza e l'importanza di agire su più livelli, a partire da Governo e territori, con politiche di riduzione delle emissioni climalteranti e di adattamento".

"Da oltre venticinque anni 'Il mare più bello' racconta le coste e i laghi più affascinanti del nostro Paese, promuovendo un'idea di turismo sempre più attenta alla sostenibilità e alla qualità dei territori - commenta Ottavio Di Brizzi, direttore editoriale Touring Club Italiano - L'edizione 2026 conferma e amplia questo sguardo, con la sezione dedicata alle esperienze nelle località a Cinque Vele, tra itinerari a piedi, percorsi in bicicletta ed escursioni nell'entroterra. In un momento in cui cambiamento climatico, erosione costiera e tutela della biodiversità sono temi sempre più urgenti, crediamo sia importante continuare a promuovere un modello turistico consapevole, capace di coniugare bellezza, rispetto dell'ambiente e valorizzazione delle comunità locali".

TANTA SARDEGNA IN CLASSIFICA

La Sardegna si conferma al primo posto nella classifica regionale delle località marine più belle, con sei località a Cinque Vele (da Posada e San Teodoro, sulla costa nordorientale, a Santa Teresa di Gallura più a nord. Baunei, sempre sulla costa orientale, e Domus de Maria sulla costa meridionale. Sulla costa occidentale, nel Golfo di Oristano, a Cabras, con l'area marina protetta della Penisola del Sinis e Isola di Mal di Ventre).

La Puglia segue da vicino con cinque località prime classificate, mentre la Toscana ottiene quattro vessilli a Cinque Vele nella provincia di Grosseto.

La Campania e il Trentino-Alto Adige non sono da meno, con tre laghi a Cinque Vele e tre laghi primi classificati rispettivamente. Piemonte, Veneto, Lombardia e Abruzzo completano la lista delle località che brillano nel 2026 per la loro bellezza naturalistica.