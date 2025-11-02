La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha onorato la memoria dell'ex Presidente Mario Melis durante la mattina di oggi, domenica 2 novembre, depositando una corona di fiori sulla sua tomba nel cimitero di Nuoro in occasione del giorno dei defunti.



Dopo aver salutato brevemente i familiari, la presidente si è fermata davanti alla tomba di Mario Melis insieme ad Antonio Melis, figlio dell'ex presidente, e agli uomini del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale, guidati dalla Commissaria Superiore di Nuoro, Gonaria Dettori. Mario Melis è stato Presidente della Regione nel 1982 e poi nuovamente dal 1984 al 1989.

“Quest’anno, in occasione della ricorrenza dei defunti, ho voluto portare l’omaggio della Regione sulla tomba del presidente Mario Melis”, ha dichiarato Todde. “Un grande presidente – sottolinea – che ha amato la Sardegna e ha restituito ai sardi carattere e voglia di essere rappresentati correttamente, anche in un rapporto sano con il Governo centrale. Mai come in questi giorni l’attualità del suo pensiero ci torna in mente visto il passaggio importantissimo che dobbiamo fare relativamente al capitolo delle entrate e alle tante prerogative di questo governo che si finge autonomista, ma che in realtà è il più centralista di sempre. Quindi è un momento per ricordare la buona politica e con essa una Sardegna che ha avuto la schiena dritta”.