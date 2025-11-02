Paura e fuoco nella notte in viale Monastir a Cagliari, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti dopo le 2:30 del mattino per fronteggiare un vasto incendio che ha coinvolto 9 veicoli parcheggiati in un piazzale di un'azienda specializzata nel noleggio di piattaforme aeree autocarrate.

Numerose segnalazioni sono state inviate alla sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari, che ha prontamente inviato squadre dalla sede centrale in Viale Guglielmo Marconi. Dopo circa due ore di intenso lavoro per spegnere le fiamme, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'area e avviato le indagini per determinare le cause dell'incendio.

Fortunatamente, non sono state riportate persone coinvolte e la diffusione delle fiamme ad altri veicoli e a un capannone adiacente è stata evitata. La Polizia di Stato era presente sul luogo per le procedure di competenza.