Una notte degli Ognissanti all’insegna della sicurezza quella appena trascorsa in provincia di Cagliari, dove i Carabinieri del Comando Provinciale hanno intensificato i controlli su tutto il territorio per prevenire episodi di illegalità legati all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti.

Decine le pattuglie impegnate tra il capoluogo e i principali centri della provincia: l’operazione ha portato a diverse segnalazioni, denunce e un arresto, oltre al sequestro di droga e al ritiro di una patente.

Monserrato: due giovani segnalati per uso di hashish

A Monserrato, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Quartu Sant’Elena hanno segnalato alla Prefettura due ragazzi, un 20enne cameriere e un 18enne disoccupato, trovati in possesso di modiche quantità di hashish. La sostanza è stata sequestrata e inviata ai laboratori per le analisi.

Castiadas: denunciato 27enne per spaccio di marijuana

A Castiadas, i Carabinieri della Compagnia di San Vito hanno deferito in stato di libertà un 27enne già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione domiciliare sono stati trovati circa 30 grammi di marijuana suddivisi in dosi e un bilancino di precisione. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Sanluri: 32enne alla guida ubriaca dopo un incidente

A Sanluri, una donna di 32 anni residente in Abruzzo è stata sorpresa alla guida in stato di ebbrezza dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale, fortunatamente senza feriti. L’alcoltest ha rilevato valori oltre i limiti di legge. La patente è stata ritirata e la donna denunciata.

Serrenti: due minorenni con hashish, segnalati alla Prefettura

Durante un servizio perlustrativo nelle campagne di Serrenti, i Carabinieri hanno fermato due minorenni trovati in possesso di piccole quantità di hashish. Anche in questo caso la droga è stata sequestrata.

Cagliari: lite in piazza Matteotti, un uomo finisce in ospedale

Controlli intensificati anche nel capoluogo, dove i militari della Compagnia di Cagliari hanno presidiato le principali aree della movida e le vie di accesso alla città.

Nella tarda notte, in piazza Matteotti, i Carabinieri della Stazione di Stampace sono intervenuti per una violenta lite: un uomo di origine nordafricana è stato aggredito da tre persone non ancora identificate. Colpito con calci e pugni, è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale Brotzu, dove è ricoverato ma non in pericolo di vita.

Sono in corso le indagini per risalire agli aggressori: i militari stanno raccogliendo testimonianze e visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza.