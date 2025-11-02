È stato sorpreso a in una zona residenziale a Quartu Sant'Elena mentre era intento a scambiare piccole confezioni per soldi, attirando l'attenzione dei Carabinieri, così un 45enne disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato e sottoposto a perquisizione.

Sono stati trovati dai militari 8,43 grammi di cocaina suddivisi in 21 dosi pronte per la vendita e 90 euro in contanti, sospettati di essere provento dell'attività illecita. Il materiale è stato sequestrato e la sostanza sarà analizzata per determinarne la purezza.

L'accaduto la notte scorsa, quando i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno intensificato i controlli per assicurarsi che la comunità potesse trascorrere la serata in sicurezza.

Dopo le procedure di rito, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.