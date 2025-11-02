Avrebbe inflitto continue minacce e vessazioni nei confronti dei genitori conviventi, nel tentativo di ottenere denaro presumibilmente per acquistare droga, così, nella giornata odierna, un uomo di 27 anni di nazionalità marocchina, già noto alle autorità, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Villasor con il supporto delle unità di Serramanna, Villamar e Samatzai, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.



Dopo aver constatato la gravità della situazione presso l'abitazione familiare, i Carabinieri hanno riportato la calma e proceduto con l'arresto. Successivamente, il 27enne è stato condotto in caserma e trasferito presso la Casa Circondariale "Ettore Scalas" di Uta su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.



Questa operazione rientra nella costante attività di prevenzione e contrasto ai reati in ambito familiare condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, volta a proteggere le vittime di violenza domestica e garantire la sicurezza dei cittadini.