Grande spavento nella serata di ieri, sabato 1° novembre, a Quartucciu, dove un incendio ha coinvolto parte del tetto in legno di una casa a due piani in via Nazionale.

Intervento immediato dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari, che sono stati chiamati intorno alle 22 e sono giunti sul posto con tre mezzi, nove operatori e l'ausilio di un'autoscala, lavorando per spegnere le fiamme, eliminare i materiali bruciati e mettere in sicurezza la zona. Fortunatamente, sono riusciti a evitare che l'incendio si propagasse alla struttura principale e agli appartamenti vicini.

L'intervento è durato circa tre ore prima che gli investigatori iniziassero a cercare le cause dell'incendio. Fortunatamente, non ci sono stati segnalazioni di persone coinvolte.