Intervento nel primo pomeriggio per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Nuoro. Intorno alle 14.30 la squadra 1A è stata chiamata in via Segni a seguito di uno smottamento che ha provocato la caduta di un albero sulla sede stradale.

Sul posto è intervenuto anche il Funzionario di Guardia per le valutazioni di competenza e per coordinare le operazioni necessarie alla gestione dell’emergenza. L’area è stata messa in sicurezza e la strada temporaneamente chiusa al traffico per consentire la rimozione dell’albero e il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella regolazione della viabilità, e i tecnici comunali per le verifiche del caso.