Doppio intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari tra Uta e Suelli per due distinti incidenti stradali avvenuti nelle ultime ore.

Nella tarda mattinata di oggi, la squadra del distaccamento di Iglesias è intervenuta in via Torino, a Uta, dove un’utilitaria si è ribaltata sulla carreggiata. I Vigili del fuoco hanno delimitato l’area e provveduto a estrarre la donna alla guida, affidandola al personale sanitario giunto con un’ambulanza. Dopo gli accertamenti, la conducente è stata dichiarata illesa. Successivamente è stata effettuata la messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. Sul posto anche le forze dell’ordine per gli adempimenti di competenza.

Nella giornata di ieri, poco dopo le 13, i Vigili del fuoco di Mandas sono intervenuti lungo la statale 128, al chilometro 20, nel territorio di Suelli, per un’auto uscita di strada e finita in un canale. La squadra ha messo in sicurezza l’area e il mezzo coinvolto. Il conducente è stato soccorso dal 118 e, secondo quanto riferito, non sarebbe in pericolo di vita. Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate negli accertamenti per ricostruire cause e dinamica dell’incidente.