I Carabinieri della Stazione di Decimomannu hanno denunciato un 41enne disoccupato, già noto alle Forze di Polizia, ritenuto presunto responsabile di un furto di rame ai danni di un’azienda agricola.

L’attività investigativa è scattata dopo la querela presentata a inizio mese da un 56enne, che aveva segnalato l’intrusione, avvenuta la sera del 10 febbraio, all’interno della propria azienda situata nel territorio di Decimoputzu. In quell’occasione ignoti si sarebbero impossessati di circa 100 metri di cavi in rame.

I militari hanno avviato immediatamente le verifiche, analizzando con attenzione le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area. L’esame dei filmati ha permesso di ricostruire le fasi dell’azione e di risalire all’identità del presunto autore. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per le valutazioni di competenza.