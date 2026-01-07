La fortuna torna a sorridere alla Sardegna. Uno dei sei biglietti milionari della Lotteria Italia è stato infatti venduto a Jerzu, regalando al fortunato acquirente un premio da 1,5 milioni di euro.

La dea bendata non si è fermata qui: altri biglietti vincenti da 20mila euro ciascuno sono stati staccati in diverse località sarde, due a Cagliari, uno a Villacidro e uno a La Maddalena. Quella avvenuta nel paese ogliastrino rappresenta la prima vincita milionaria nell’Isola dall’introduzione dell’euro.





