Un barchino con a bordo sei migranti è finito sugli scogli davanti a Capo Spartivento, danneggiandosi e restando incagliato a pochi metri dalla riva. Il gruppo, infreddolito e disorientato dopo l’urto, è stato raggiunto e soccorso grazie a un intervento congiunto della Capitaneria di porto e dei Vigili del fuoco.

Visto il punto in cui si trovava il barchino, è stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno recuperato i migranti, affidandoli alla Guardia costiera che li ha trasferiti in porto a Cagliari.

Erano infreddoliti ma nessuno ha riportato ferite nell'urto. Tutti i migranti sono poi stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir.