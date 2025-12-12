La fuga è durata poche ore. Un 20enne, sottoposto agli arresti domiciliari in una comunità di Arzana, in Ogliastra, per gravi episodi di maltrattamenti in famiglia commessi a Monserrato, è stato arrestato dalla Polizia dopo aver tentato di far perdere le proprie tracce con una rocambolesca evasione.

Il giovane, secondo la ricostruzione degli investigatori, è scappato dalla struttura sottraendo l’auto della stessa comunità. Con lui anche altri tre ospiti, subito rintracciati. Il ventenne invece ha provato a spingersi più lontano, raggiungendo il capoluogo e nascondendosi in un’abitazione di Cagliari, convinto di riuscire a eludere i controlli.

Le ricerche sono scattate immediatamente e gli agenti della Squadra Mobile, dopo aver ricostruito gli spostamenti del fuggitivo, lo hanno individuato e bloccato nella serata di ieri.

Tutti gli elementi raccolti sono stati trasmessi al giudice per le indagini preliminari: nell’udienza per direttissima, il GIP ha convalidato l’arresto e disposto per il 20enne la custodia cautelare in carcere.