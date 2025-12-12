Intervento dei Carabinieri nella tarda mattinata di oggi sulla strada provinciale 65, all’altezza del chilometro 24 nella zona di Arbus, per un incidente che ha coinvolto un’utilitaria e un autocarro.

Secondo i primi accertamenti dei militari del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Guspini, l’auto condotta da un 71enne di San Nicolò d’Arcidano avrebbe tamponato l'autocarro guidato da un 73enne residente a Sant’Antonio di Santadi. L’impatto, le cui cause sono ancora in fase di ricostruzione, ha provocato il ferimento di entrambi i conducenti.

Le condizioni più gravi sono apparse quelle del 73enne, trasportato in codice rosso con l’elisoccorso al Brotzu di Cagliari, dove risulta ricoverato ma non in pericolo di vita. Il 71enne alla guida dell’utilitaria è stato invece trasferito in codice giallo all’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale.

I Carabinieri hanno messo in sicurezza l’area, regolato la viabilità e coordinato l’arrivo dei soccorsi. Le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica dello scontro.