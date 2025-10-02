"Con molta onestà devo dire che con la Sardegna abbiamo chiuso finalmente un contenzioso che durava da anni rispetto al quadro energetico, ed è rimasta l'ultima realtà d'Italia a darsi un programma. Questo deve portarci nel giro dei prossimi anni a superare il carbone, perché la produzione col carbone oltre ad essere altamente inquinante è anche una produzione che costa molto di più".

Lo ha dichiarato Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, a margine della 21ª edizione della convention Energies & Transition High School, organizzata da Confartigianato in Sardegna. "Non accuso nessuno, ma oggi abbiamo trovato un punto di equilibrio con l'attuale governo regionale che prevede due rigassificatori, uno a Porto Torre e uno a Oristano, e che prevede una pipeline di collegamento da quello di Oristano verso sud", ha continuato il ministro, che poi ha affrontato il tema delle pale eoliche in Sardegna.

"Voglio dire che ci vuole equilibrio sulle cose, e che le esagerazioni da una parte dall'altra non vanno bene. Io credo che le istanze di eolico in Sardegna sono dovute a una totale liberalizzazione che è avvenuta in passato e che cerchiamo di mettere argine con da un lato le aree idonee e dall'altro anche alcuni meccanismi che riguardano la rete", ha concluso.