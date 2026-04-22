Dalle previsioni meteorologiche in Italia emerge un netto miglioramento delle condizioni climatiche a partire da domani, giovedì 23 aprile, con l'alta pressione che prenderà il sopravvento dopo un periodo di instabilità. Secondo gli esperti, per il Ponte del 25 aprile possiamo aspettarci un sole "garantito" e temperature che potrebbero raggiungere i 25 gradi.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, "nelle prossime ore sono attesi temporali sul Nord-Ovest e sulle regioni centro-meridionali tirreniche. Si tratterà di fenomeni a carattere sparso, alternati ad ampie schiarite, ma non sono esclusi rovesci localmente intensi, specialmente tra il Basso Lazio e le zone interne del Sud".

A partire da giovedì, ci attende un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche, sebbene le mattine si faranno sentire fresche. Le giornate saranno contraddistinte da un'elevata escursione termica: le temperature saliranno rapidamente, passando dal freddo delle prime ore del giorno fino a superare i 20°C nel pomeriggio. Si consiglia di vestirsi a "cipolla", in modo da potersi coprire al mattino e scoprirsi nel corso della giornata. Anche venerdì, il sole sarà protagonista durante il giorno, mentre al mattino si farà sentire un po' di fresco (soprattutto al Centro, con minime intorno ai 4-5°C), ma nel corso della giornata le massime supereranno i 22°C. Il sole ci accompagnerà durante la Festa della Liberazione e potrebbe farlo almeno fino a martedì della prossima settimana.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, mercoledì 22 aprile

Cielo parzialmente nuvoloso, con piogge isolate, anche a carattere impulsivo, con cumulati deboli, nel pomeriggio-sera.

Venti deboli da Nord-Est, fino a moderati lungo le coste esposte, e fino a forti sulle coste del Golfo dell'Asinara.

Mari poco mossi tendenti a mossi.

Previsioni per la giornata di giovedì 23 aprile

Cielo poco nuvoloso.

Temperature in sensibile diminuzione, specie nei valori massimi.

Venti deboli o moderati da Nord-Est, fino a forti lungo le coste esposte.

Mari mossi o molto mossi.

Previsioni per la giornata di venerdì 24 aprile

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature minime in diminuzione, anche sensibile all'Occidente; massime in lieve rialzo.

Venti deboli di direzione variabile, con calma notturna.

Mari mossi tendenti a poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Sabato e domenica si avranno cielo sereno o al più velato, con locali addensamenti domenica, temperature in lieve aumento, venti deboli di direzione variabile, e mari poco mossi.