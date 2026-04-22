Una terribile tragedia ha colpito una famiglia a Catanzaro, dove una madre 46enne ha deciso di gettarsi dal balcone del terzo piano insieme ai suoi tre figli. I bambini di 4 mesi e 4 anni sono purtroppo deceduti sul colpo, mentre la figlia maggiore di 6 anni non ancora compiuti è stata portata in Rianimazione in condizioni gravissime. La madre non è sopravvissuta alle ferite riportate nell'incidente.

Secondo quanto riportato da La Stampa, le autorità competenti, tra cui la Polizia, il personale medico e legali dell'università "Magna Grecia", sono sul posto per indagare sulla tragedia. La Procura coordina le indagini e verranno effettuate autopsie sui corpi dei defunti.

Le indagini, come riporta il quotidiano, sono ancora in corso per comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questo drammatico evento avvenuto nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 aprile in un appartamento a Catanzaro.

Le motivazioni dietro il gesto della madre restano oscure, con l'ipotesi principale che si tratti di un caso di suicidio omicidio. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti prima della tragedia per comprendere appieno cosa abbia spinto la donna a compiere un atto così estremo. Secondo le prime informazioni, come riporta La Stampa, la madre soffriva di disturbi psichici, ma nulla lasciava presagire un epilogo così tragico.