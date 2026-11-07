Dopo una giornata, quella odierna, sabato 7 novembre 2026, caratterizzata da piogge diffuse, venti forti e nevicate sulle montagne, per domani, domenica 8, è atteso un deciso miglioramento su gran parte dell'Italia grazie all'espansione di un campo di alta pressione. A indicarlo sono le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo di iLMeteo.it.

Dopo aver interessato parte delle Alpi e delle Prealpi lombarde, il Friuli Venezia Giulia, il Veneto e l'Emilia-Romagna, oggi le precipitazioni si estenderanno nella seconda parte della giornata anche alle regioni centrali, in particolare lungo il versante adriatico tra Marche e Abruzzo. In serata sono attesi rovesci sparsi anche su Puglia, Basilicata e Calabria.

A caratterizzare il quadro meteorologico saranno anche i venti forti dai quadranti settentrionali, con mari mossi o molto mossi. Le temperature massime oscilleranno tra 11 e 14 gradi al Nord, tra 13 e 18 al Centro e potranno raggiungere i 19-21 gradi al Sud e sulle Isole Maggiori.

Attese anche nevicate sulle Dolomiti, tra Alto Adige, Cadore e Friuli Venezia Giulia, a quote comprese tra 1.300 e 1.400 metri. Sull'Appennino settentrionale la neve cadrà intorno ai 1.600-1.800 metri, mentre sulle montagne del Centro e del Sud le precipitazioni nevose interesseranno quote più elevate.

DOMENICA SI CAMBIA

La situazione è destinata a cambiare nella giornata di domenica, quando l'espansione dell'alta pressione favorirà condizioni di maggiore stabilità atmosferica su buona parte del territorio nazionale. Sono attesi ampi spazi di sereno e un generale miglioramento, anche se non mancheranno alcune eccezioni.

Le piogge potranno infatti insistere sul Salento, sulla Calabria ionica e sulla Sicilia sud-orientale. Nelle ore notturne e al primo mattino saranno inoltre possibili banchi di nebbia sulle basse pianure del Nord e nelle valli interne del Centro.

Dopo un sabato dal tempo instabile, dunque, la domenica porterà condizioni decisamente più favorevoli in gran parte d'Italia.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, sabato 7 novembre

Cielo prevalentemente nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte.

Venti: deboli occidentali nel pomeriggio tendenti alla variabilità in serata.

Mari: mossi con moto ondoso in progressivo calo.

Previsioni per la giornata di domani, domenica 8 novembre

Cielo poco nuvoloso con aumento della copertura alta dalle ore centrali della giornata.

Temperature: minime stazionarie sul settore sud-orientale e in calo, localmente anche moderato, sul resto dell'isola; massime stazionarie.

Venti: calma o deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Previsioni per la giornata di lunedì 9 novembre

Cielo prevalentemente nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte.

Temperature: in aumento, anche moderato, in entrambi i valori.

Venti: deboli in prevalenza da Sud-Est con locali rinforzi sul Campidano.

Mari: poco mossi con moto ondoso in leggero aumento.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di martedì e mercoledì saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso. Le temperature tenderanno da lieve a moderato aumento martedì, mentre rimarranno pressoché stazionarie il giorno dopo. I venti saranno deboli in prevalenza dai quadranti occidentali tendenti a disporsi da quelli meridionali nel corso di mercoledì. I mari saranno prevalentemente mossi.