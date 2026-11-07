Tante novità in casa Cagliari nell'11 che scenderà in campo alle 15 contro il Frosinone. Fabio Pisacane ridisegna una formazione inedita lanciando dal 1' alcuni giocatori che nella prima parte di stagione hanno trovato meno spazio.

La linea difensiva vede Caprile in porta, Zé Pedro sulla destra e la novità Grandu sulla sinistra, al centro Juan Rodriguez e Kofler. A centrocampo c'è Deiola con Adopo e Romano, mentre Trepy torna titolare dopo il lungo stop e coadiuverà insieme a Maldini la prima punta Mendy.

Su tutti spicca la titolarità di Nicola Grandu, classe 2006 cresciuto nel settore giovanile del Cagliari. Scelta coraggiosa del tecnico, ma in un certo senso obbligata viste le numerose assenze. Queste le mosse di Piscane per la sfida contro un sorprendente Frosinone, forte di un avvio di stagione oltre ogni aspettativa.

La sfida alla Domus rappresenta uno snodo importante per i rossoblù, che vogliono lasciarsi alle spalle un periodo complicato, provando a ritrovare il successo fra le mura casalinghe.