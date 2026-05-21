Recuperati nelle acque delle Maldive gli ultimi due corpi dei cinque sub italiani deceduti durante un’immersione nella grotta di Alimathà. A riportarli in superficie è stato un team di sommozzatori esperti finlandesi, che ha completato le operazioni di recupero dopo aver già recuperato i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri.

Le vittime sono Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, che si aggiungono a quelle già identificate nei giorni precedenti. Nei prossimi giorni, a Roma, verrà eseguita l’autopsia su Gianluca Benedetti, indicato come dive operator del gruppo.

Al momento, l’ipotesi più accreditata dagli inquirenti è quella del disorientamento all’interno dell’ambiente sommerso, una dinamica che potrebbe aver contribuito all’esito fatale dell’immersione.

Il legale del tour operator che ha venduto la crociera scientifica ha precisato che i cinque sub "non avrebbero avuto i permessi necessari per effettuare un’immersione in un contesto considerato estremo" come quello della grotta marina.

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Recuperati gli ultimi corpi dei sub italiani morti alle Maldive

Redazione Sardegna Live
Recuperati gli ultimi corpi dei sub italiani morti alle Maldive
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