Per quanto riguarda la tutela della fauna selvatica, arriva una bella storia da Genova, dove la stretta collaborazione tra la Guardia di Finanza e l’ENPA di Genova continua a produrre risultati significativi.

Presso la sede del CRAS di Campomorone è stato infatti liberato un giovane esemplare di gheppio (Falco tinnunculus), rapace protetto e inserito negli elenchi della Convenzione di Washington (CITES).

L’animale era stato trovato in evidente difficoltà, e incapace di riprendere il volo, negli spazi aperti della Caserma Testero del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova. L’intervento tempestivo dei militari della Squadra CITES del II Gruppo di Genova, con il supporto di una guardia zoofila, ha consentito il recupero in sicurezza del rapace e la sua successiva consegna all’ENPA per le cure necessarie.

Gli accertamenti veterinari avevano evidenziato una lesione a un’ala, trattata con terapia antibiotica e un periodo di degenza e riabilitazione durato circa tre settimane. Al termine del percorso di recupero, il gheppio ha potuto tornare in libertà, riprendendo il volo in sicurezza.

La Guardia di Finanza, attraverso le proprie Squadre CITES, svolge un’attività costante di tutela delle specie protette, con particolare attenzione ai controlli nei porti e negli aeroporti. Nei casi di recupero di animali vivi, la collaborazione con l’ENPA Genova si conferma fondamentale, garantendo interventi rapidi ed efficaci a favore della fauna in difficoltà.