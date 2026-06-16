Ultime ore meno calde, accompagnate anche da qualche temporale tra Sicilia, Alpi e Appennini, poi da domani, mercoledì 17 giugno 2026, la temperatura inizierà a salire, e arriverà il "grande caldo".

Nel prossimo fine settimana sono attesi infatti picchi fino a 39 gradi, secondo quanto afferma Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, che annuncia la prima prolungata ondata di calore di giugno.

"Domani - sottolinea - sono previsti i primi diffusi 35°C che colpiranno in modo trasversale la Pianura Padana e il Centro, interessando centri urbani come Bologna, Cremona, Ferrara, Lodi, Mantova, Modena, Parma, Pavia, Piacenza e Reggio Emilia".

Con l'arrivo imminente del caldo intenso e l'aumento graduale delle temperature e dell'umidità fino al fine settimana, si rinnova l'allerta per la salute dei soggetti vulnerabili. Attualmente, solo Perugia è contrassegnata con il bollino giallo tra le 27 città monitorate dal Dipartimento di Epidemiologia Ssr Regione Lazio nel contesto del Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute. Tuttavia, a partire da domani, nove città saranno in pre-allerta: Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Napoli, Perugia, Rieti, Roma e Torino.

Da giovedì, cinque città passeranno in stato di allerta arancione. In particolare, a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino le condizioni meteorologiche potrebbero avere conseguenze negative sulla salute dei cittadini, soprattutto quelli più vulnerabili. Le città di Ancona, Napoli, Rieti e Roma rimangono in stato di pre-allerta gialla. Inoltre, Frosinone, Latina, Milano, Pescara, Venezia, Verona e Viterbo passano dal livello verde (nessun rischio) al livello giallo.

Al contrario, la situazione rimane tranquilla (bollino verde) fino al 18 giugno per Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Reggio Calabria e Trieste.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, martedì 16 giugno

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso.

Venti: a regime di brezza, calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi.

Previsioni per la giornata di domani, mercoledì 17 giugno

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso.

Temperature: in leggero aumento.

Venti: a regime di brezza, calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi.

Previsioni per la giornata di giovedì 18 giugno

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso.

Temperature: in ulteriore aumento con valori massimi localmente molto elevati, più probabili nelle zone occidentali.

Venti: generalmente a regime di brezza, con locali rinforzi moderati da est-sud-est sul Sulcis e calma nelle ore notturne.

Mari: generalmente poco mossi, localmente mossi a sud.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti. Le temperature tenderanno ad aumentare ulteriormente, specie nei valori massimi, con picchi localmente molto elevati. I venti soffieranno prevalentemente a regime di brezza nelle ore diurne e a regime di calma nelle ore notturne, tuttavia persisteranno locali rinforzi moderati da est-sud-est sul Sulcis. I mari saranno generalmente poco mossi eccetto localmente mossi a sud.