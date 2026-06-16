Per la giornata di domani, mercoledì 17 giugno 2026, la Protezione Civile regionale ha emesso un nuovo avviso di pericolo incendi, in cui è coinvolta anche la città di Cagliari, con un livello di rischio classificato come codice giallo, indicante una pericolosità media.

L'Amministrazione comunale, guidata da Massimo Zedda, ha quindi lanciato un appello a tutti i residenti affinché prestino massima attenzione e adottino comportamenti responsabili per garantire la sicurezza individuale e collettiva, nonché per proteggere l'ambiente e il paesaggio circostante.

Secondo quanto riferisce la Protezione Civile, ogni anno il pericolo degli incendi minaccia seriamente l'ambiente della Sardegna e la vita umana stessa, ed è fondamentale che tutti prestino particolare attenzione e adottino comportamenti di protezione e prevenzione per evitare danni.

È quindi importante rimanere costantemente aggiornati sulle previsioni di rischio incendi consultando il sito SardegnaProtezioneCivile, dove è possibile trovare i bollettini di previsione.

È cruciale seguire le disposizioni degli enti locali e della protezione civile per gestire al meglio le emergenze: rispettare semplici regole comportamentali, specialmente durante l'estate, può essere sufficiente per prevenire gli incendi e proteggere le preziose risorse naturali come i boschi.