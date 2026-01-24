È stato rintracciato e arrestato nelle scorse ore un uomo di 52 anni, residente a Tuili, che dovrà scontare oltre quattro anni di carcere per una serie di reati commessi negli ultimi anni. L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Barumini, con il supporto dei colleghi di Villanovafranca e Furtei e degli equipaggi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia.

Il provvedimento è scattato in seguito a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Cagliari – Ufficio Esecuzioni Penali – che dispone l’espiazione di una pena complessiva di 4 anni, 1 mese e 8 giorni di reclusione. L’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, era originario di Samassi e si trovava già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

La condanna definitiva nasce dal cumulo di pene per diversi reati, tra cui rapina, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere e guida senza patente. Un passato giudiziario segnato da più episodi, che nel tempo aveva portato a ripetute segnalazioni da parte dei Carabinieri per il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Proprio l’attenta attività di controllo svolta dai militari della Stazione di Barumini ha permesso di monitorare la situazione e di segnalare le violazioni, contribuendo all’emissione del provvedimento definitivo.

Dopo essere stato rintracciato, l’uomo è stato accompagnato in caserma per le formalità di rito e successivamente trasferito nel carcere di Uta, dove sconterà la pena.