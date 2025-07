È stato inaugurato ufficialmente nella mattinata di oggi, martedì 15 luglio, il nuovo Posto Fisso dei Carabinieri a Torre dei Corsari, località costiera nel comune di Arbus nota per il suo forte richiamo turistico.

La struttura sarà attiva fino al 31 agosto e sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 8:00 alle 10:00, diventando un punto di riferimento cruciale per i residenti e i visitatori in un'area che vede un significativo aumento di presenze durante l'estate.

Alla cerimonia di apertura hanno partecipato il sindaco di Arbus, l'assessore responsabile dei Servizi Sociali, della Cultura, dello Sport, dell'Istruzione e della Polizia locale, insieme al comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Cagliari, il comandante della Compagnia di Villacidro e il comandante della Stazione di Arbus. Questi cinque militari garantiranno ora una presenza costante sul territorio, offrendo servizi di prossimità, assistenza alla comunità e attività di prevenzione e controllo.

Questa iniziativa fa parte di un piano più ampio per potenziare la presenza dell'Arma nelle località costiere durante l'estate, con l'obiettivo di mantenere la sicurezza pubblica e prevenire i reati, anche in zone che, sebbene periferiche, diventano cruciali per il turismo e per il benessere della comunità locale.

Il nuovo Posto Fisso a Torre dei Corsari, che servirà da punto di contatto diretto con i cittadini, sarà in grado di rispondere prontamente alle esigenze di sicurezza, contribuendo a rafforzare il rapporto di fiducia tra le istituzioni e la comunità locale.