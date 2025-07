Le previsioni del tempo per la prossima settimana prevedono una prima parte caratterizzata da un aumento dell'alta pressione fino a mercoledì, seguita da un temporale atteso per giovedì e la possibilità di un'ondata di calore africana nel weekend. Queste sono le previsioni di Lorenzo Tedici, esperto meteorologo del portale www.iLMeteo.it.

"Fino a venerdì avremo una configurazione caratterizzata da sole e caldo alternato a qualche rovescio al Centro-Nord, specie sul fianco orientale - afferma - Le temperature massime saranno immediatamente africane su buona parte del Paese con un martedì a 38°C in Sardegna e Sicilia ma anche con 36-37°C a Firenze e Terni, 35-36°C a Bologna. In sintesi - aggiunge - avremo 48 ore di gran caldo sul paese meno al Nord-Ovest poi un fronte instabile in discesa dalla Svezia causerà dei temporali tra mercoledì pomeriggio e giovedì sul Nord-Est e al Centro specie sulla fascia adriatica e il Lazio, prima di una probabile fase africana dal weekend in poi".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, martedì 15 luglio

Cielo sereno.

Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali, brezze sulla costa sud-orientale.

Mari: poco mossi localmente mossi dalla tarda serata.

Previsioni per la giornata di domani, mercoledì 16 luglio

Cielo sereno.

Temperature: minime stazionarie, massime in moderato calo a eccezione della costa orientale dove saranno in lieve aumento.

Venti: deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest; locali rinforzi sino a forti sulle Bocche di Bonifacio, sui crinali orientali, sul basso Campidano e sulle coste meridionali.

Mari: poco mossi o mossi con moto ondoso in progressivo aumento principalmente sul settore occidentale.

Previsioni per giovedì 17 luglio

Cielo generalmente sereno.

Temperature: minime stazionarie o in diminuzione, massime in lieve aumento sul settore settentrionale e stazionarie o in leggero calo altrove.

Venti: deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest con locali rinforzi sino a forti sulle coste meridionali; attenuazione della ventilazione nel corso della serata.

Mari: molto mossi sul settore occidentale, poco mossi o mossi altrove.