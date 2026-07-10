Il termometro sale e la mobilità cittadina si adegua per evitare pericolosi guasti tecnici e tutelare l'incolumità pubblica. Sono entrate ufficialmente in vigore le chiusure parziali e le limitazioni orarie destinate ad alcuni dei principali ascensori pubblici del Comune di Cagliari. I provvedimenti restrittivi, che rimarranno in vigore sino a nuovo avviso, sono stati introdotti per fare fronte ai rigidi limiti tecnici previsti per il corretto funzionamento dei motori e dei vani corsa. Durante i mesi estivi, infatti, i picchi termici registrati all'interno dei locali tecnici rischiano di compromettere la sicurezza degli utenti e la tenuta degli impianti stessi.

Il piano delle sospensioni temporanee colpisce nel dettaglio tre snodi nevralgici della città. L'ascensore delle Scalette Santa Chiara rimarrà fermo tutti i giorni nella fascia pomeridiana e serale, precisamente dalle 14:30 alle 20:30. Turnazione complessa per l'impianto alto dell'Unione Sarda, che si fermerà quotidianamente dalle 10:00 alle 13:00, con un prolungamento della chiusura fino alle 17:00 nelle giornate in cui verrà registrato un avviso di alte temperature. Stop strategico anche per l'ascensore del Bastione Saint Remy, la cui serrata ordinaria è prevista dalle 11:00 alle 15:15, ma che vedrà la sospensione estesa fino alle 18:00 in caso di specifiche allerte per ondate di calore.

Per ridurre i disagi e garantire comunque il collegamento con il quartiere storico di Castello, sono stati predisposti diversi percorsi alternativi sfruttando i mezzi del trasporto pubblico locale gestiti dal Ctm. Per sopperire al blocco del Bastione Saint Remy, i cittadini possono utilizzare in salita la Linea 10 scendendo alla fermata di viale Regina Elena, oppure optare in discesa per la stessa linea dalla fermata di vico Regina Margherita. In alternativa, è possibile muoversi a piedi tra le due fermate o sfruttare la Linea 7, salendo alla fermata di viale Regina Margherita nei pressi dell'hotel e scendendo alla fermata dell'Università, vicino a Porta Dei Leoni.

Chi deve invece raggiungere le zone servite dall'ascensore alto dell'Unione Sarda può fare affidamento sulla salita della Linea 10 fino alla fermata Regina Elena, per poi procedere a piedi dopo la discesa in vico Regina Margherita, oppure scegliere la Linea 7 con salita da viale Regina Margherita e discesa in via Lamarmora, proprio di fronte alla Cattedrale. Infine, per superare lo stop dell'impianto delle Scalette Santa Chiara, il percorso sostitutivo prevede l'utilizzo esclusivo della Linea 7, con salita direttamente dalla centralissima piazza Yenne e discesa consigliata alla fermata di via Lamarmora, sempre di fronte alla Cattedrale cittadina.