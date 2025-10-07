Era a bordo del suo scooter, in piena mattinata, quando i Carabinieri lo hanno fermato per un normale controllo lungo via Cortirisone, a Villacidro. Ma quella che sembrava una semplice verifica di routine si è trasformata in ben altro: l’uomo alla guida, un 59enne disoccupato del posto, non solo aveva bevuto troppo, ma non avrebbe potuto trovarsi al manubrio di quel mezzo.

Dagli accertamenti dai militari, è infatti emerso che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, aveva un tasso alcolemico pari a 1,00 g/l ed era sprovvisto di patente di guida, che gli era stata revocata in passato. Per lui è quindi scattata la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria con le accuse di guida in stato di ebbrezza e guida senza patente.

Il motociclo, un Honda Jazz di sua proprietà, è stato sottoposto a fermo amministrativo e affidato in custodia allo stesso proprietario.

L’operazione rientra nell’ambito dei quotidiani servizi di prevenzione e controllo del territorio condotti dai Carabinieri della Compagnia di Villacidro, impegnati nel garantire la sicurezza della circolazione stradale e nella tutela dell’incolumità pubblica.