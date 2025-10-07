Sono diciassette le piante di cannabis indica, del peso di oltre di oltre 19 chilogrammi, scoperte dai Carabinieri all’interno di una serra allestita in un terreno agricolo di Sestu, in località Scala Sa Perda.

In manette, con l’accusa di coltivazione e detenzione di droga, è finito nella serata di ieri un operaio 44enne del posto.

Secondo quanto riferito dai militari, l’uomo è stato sorpreso, nel corso di un servizio mirato al contrasto della produzione di stupefacenti, in un terreno agricolo di sua disponibilità, dove i militari hanno rinvenuto le 17 piante di cannabis indica, due delle quali già recise e messe a essiccare.

Durante la perquisizione, hanno precisato i Carabinieri, sono stati inoltre trovate alcune dosi di marijuana già confezionate, sottoposte a sequestro insieme resto del materiale messo a disposizione del tribunale di Cagliari.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida che si sta svolgendo in queste ore.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di controllo del territorio attuato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, finalizzato alla prevenzione e al contrasto della produzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti.